https://ria.ru/20260205/putin-2072503973.html
Путин выступил против применения антибиотиков без серьезных причин
Путин выступил против применения антибиотиков без серьезных причин - РИА Новости, 05.02.2026
Путин выступил против применения антибиотиков без серьезных причин
Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с молодыми российскими учеными в Кремле связал проблему антибиотикорезистентности с применением антибиотиков без... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T16:17:00+03:00
2026-02-05T16:17:00+03:00
2026-02-05T16:17:00+03:00
здоровье - общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260205/putin-2072496129.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
Путин выступил против применения антибиотиков без серьезных причин
Путин: антибиотики применяют где надо и где не надо