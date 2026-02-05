Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как складывалась Россия - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/putin-2072498286.html
Путин рассказал, как складывалась Россия
Путин рассказал, как складывалась Россия - РИА Новости, 05.02.2026
Путин рассказал, как складывалась Россия
Россия складывалась по-разному, но проявляла бесконечное уважение к народам, которые вливались в ее состав, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T16:03:00+03:00
2026-02-05T16:03:00+03:00
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072496576_0:0:2630:1480_1920x0_80_0_0_59b1206d85f39e4c3d8a1663ae6521e5.jpg
https://ria.ru/20260205/putin-2072489761.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072495704_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_56a62446e75c4d2ecf9c898516e35a9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин рассказал, как складывалась Россия

Путин: Россия относилась с уважением к народам, которые вливались в ее состав

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре "Россия"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре "Россия"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия складывалась по-разному, но проявляла бесконечное уважение к народам, которые вливались в ее состав, сообщил президент РФ Владимир Путин.
На открытии Года единства народов России глава государства подчеркнул, что Россия как многонациональная страна складывалась постепенно, когда в нее вливались разные народы.
«
"Складывалась она по-разному, но что было самым главным - бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию, полное уважение к их культуре и их традициям, к их духовным ценностям. Именно поэтому на протяжении веков ценности-то у нас и становились общими", - подчеркнул Путин.
Российский лидер объявил 2026 год Годом единства народов России.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Путин объявил Год единства народов России открытым
Вчера, 15:36
 
РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала