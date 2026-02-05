Рейтинг@Mail.ru
Путин надеется, что регистрация дженерика для лечения рака не затянется - РИА Новости, 05.02.2026
15:54 05.02.2026
Путин надеется, что регистрация дженерика для лечения рака не затянется
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что получение регистрационного удостоверения на новый радиофармпрепарат для лечения рака не затянется на годы. РИА Новости, 05.02.2026
Путин надеется, что регистрация дженерика для лечения рака не затянется

Путин надеется, что регистрация радиофармпрепарата для лечения рака не затянется

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что получение регистрационного удостоверения на новый радиофармпрепарат для лечения рака не затянется на годы.
Путин в разговоре с Павлом Мосеевым, который в негосударственной группе компаний разработал отечественный "дженерик" для лечения онкологии при раке костей, в ходе вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым поинтересовался, как долго ученые ожидают получения регистрационного удостоверения на новый радиофармпрепарат.
"Подали в конце прошлого года, и вот сейчас там несколько месяцев", - ответил Мосеев.
«
"Надеюсь, на годы не затянется, будем иметь в виду то, что вы сказали", - сказал Путин в ответ.
Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.
Инъекция - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В ФМБА рассказали о новом препарате для лечения рака
22 января, 02:56
 
РоссияВладимир ПутинРакОбщество
 
 
