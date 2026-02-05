Путин надеется, что регистрация дженерика для лечения рака не затянется

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что получение регистрационного удостоверения на новый радиофармпрепарат для лечения рака не затянется на годы.

"Подали в конце прошлого года, и вот сейчас там несколько месяцев", - ответил Мосеев.

"Надеюсь, на годы не затянется, будем иметь в виду то, что вы сказали", - сказал Путин в ответ.

Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.