Путин: бойцы СВО подчеркивают непобедимое единство России обращением "брат"

"Наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции обращаются, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу "брат", и это очень дорогого стоит. Вот это и подчеркивает наше непобедимое единство", - сказал глава государства в ходе открытия Года единства народов России.