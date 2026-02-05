Рейтинг@Mail.ru
Путин: бойцы СВО подчеркивают непобедимое единство России обращением "брат" - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/putin-2072491833.html
Путин: бойцы СВО подчеркивают непобедимое единство России обращением "брат"
Путин: бойцы СВО подчеркивают непобедимое единство России обращением "брат" - РИА Новости, 05.02.2026
Путин: бойцы СВО подчеркивают непобедимое единство России обращением "брат"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцы СВО, обращаясь друг к другу "брат", подчеркивают непобедимое единство РФ. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:42:00+03:00
2026-02-05T15:42:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072499154_0:288:3073:2017_1920x0_80_0_0_368398579c3c32fb2e2d0150916c7a00.jpg
https://ria.ru/20260205/putin-2072490173.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072499154_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_be87a980dcf2f71917d589c7dc6b587e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин: бойцы СВО подчеркивают непобедимое единство России обращением "брат"

Путин: обращаясь друг к другу "брат", бойцы подчеркивают непобедимое единство РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре "Россия"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре "Россия"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцы СВО, обращаясь друг к другу "брат", подчеркивают непобедимое единство РФ.
«
"Наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции обращаются, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу "брат", и это очень дорогого стоит. Вот это и подчеркивает наше непобедимое единство", - сказал глава государства в ходе открытия Года единства народов России.
Путин добавил, что это лежит в основе побед и достижений России в самых разных областях.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Путин рассказал, что объединяло армии Наполеона и Гитлера
Вчера, 15:38
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала