Путин рассказал, что объединяло армии Наполеона и Гитлера
15:38 05.02.2026 (обновлено: 16:16 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/putin-2072490173.html
Путин рассказал, что объединяло армии Наполеона и Гитлера
Путин рассказал, что объединяло армии Наполеона и Гитлера - РИА Новости, 05.02.2026
Путин рассказал, что объединяло армии Наполеона и Гитлера
Армии Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера объединяло желание наживы и что-то "оттяпать", а Россию объединяло стремление все сохранить, заявил президент РФ... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:38:00+03:00
2026-02-05T16:16:00+03:00
Новости
ru-RU
Путин рассказал, что объединяло армии Наполеона и Гитлера

Путин: армии Наполеона и Гитлера объединяло желание наживы

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Армии Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера объединяло желание наживы и что-то "оттяпать", а Россию объединяло стремление все сохранить, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин участвует в торжественной церемонии открытия Года единства народов России. Церемония проходит в Национальном центре "Россия" в рамках марафона "Россия - семья семей" общества "Знание".
"То же самое было и в более позднее время, во время нашествия Наполеона и Гитлера. Ведь на нас двигались тогда тоже разноплеменные армии, но они были, они тоже были объединены, но их объединение основано было совершенно на других принципах. Их объединяло желание наживы, желание "оттяпать" у нас что-то, завоевать, разрушить, захватить. А нас объединяло стремление все сохранить - нашу общую землю, нашу семью, нашу культуру, наши традиции", - сказал глава государства на открытии Года единства народов России.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре Россия
Путин объявил Год единства народов России открытым
Вчера, 15:36
 
Заголовок открываемого материала