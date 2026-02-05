https://ria.ru/20260205/putin-2072490173.html
Путин рассказал, что объединяло армии Наполеона и Гитлера
Путин рассказал, что объединяло армии Наполеона и Гитлера
Армии Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера объединяло желание наживы и что-то "оттяпать", а Россию объединяло стремление все сохранить, заявил президент РФ... РИА Новости, 05.02.2026
Путин рассказал, что объединяло армии Наполеона и Гитлера
