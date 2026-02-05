Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил вклад технологии извлечения лития российского ученого
15:35 05.02.2026
Путин отметил вклад технологии извлечения лития российского ученого
Путин отметил вклад технологии извлечения лития российского ученого - РИА Новости, 05.02.2026
Путин отметил вклад технологии извлечения лития российского ученого
Президент РФ Владимир Путин отметил вклад уникальной технологии извлечения лития, разработанной химиком Дмитрием Бутыльским, в создание экологичной экономики... РИА Новости, 05.02.2026
россия, владимир путин
Наука, Россия, Владимир Путин
Путин отметил вклад технологии извлечения лития российского ученого

Путин отметил вклад уникальной технологии извлечения лития Бутыльского

Президент РФ Владимир Путин и специалист Кубанского государственного университета Дмитрий Бутыльский на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым по итогам 2025 года в Екатерининском зале Кремля
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад уникальной технологии извлечения лития, разработанной химиком Дмитрием Бутыльским, в создание экологичной экономики замкнутого цикла.
Глава государства в четверг вручил молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2025 год.
"Даже не выговорить": Путин пошутил о сложной работе ученых
"Даже не выговорить": Путин пошутил о сложной работе ученых
Вчера, 15:10
"Химик Дмитрий Юрьевич Бутыльский предложил уникальную технологию извлечения лития из природных вод и техногенных растворов. Сегодня это критический компонент для высокотехнологичной промышленности, незаменимое сырье для производства аккумуляторов широкого спектра "умной техники" - от смартфонов до электромобилей", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что разработанный метод позволяет не только эффективно извлекать литий, но и вновь возвращать его в производство после использования.
"Такое решение служит еще одним вкладом в создание экологичной экономики замкнутого цикла", - отметил российской лидер.
Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.
Путин отметил востребованность безопасных ядерных батареек
Путин отметил востребованность безопасных ядерных батареек
Вчера, 14:26
 
НаукаРоссияВладимир Путин
 
 
