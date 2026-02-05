Путин отметил вклад технологии извлечения лития российского ученого

Президент РФ Владимир Путин и специалист Кубанского государственного университета Дмитрий Бутыльский на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым по итогам 2025 года в Екатерининском зале Кремля

Президент РФ Владимир Путин и специалист Кубанского государственного университета Дмитрий Бутыльский на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым по итогам 2025 года в Екатерининском зале Кремля

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад уникальной технологии извлечения лития, разработанной химиком Дмитрием Бутыльским, в создание экологичной экономики замкнутого цикла.

Глава государства в четверг вручил молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2025 год.

"Химик Дмитрий Юрьевич Бутыльский предложил уникальную технологию извлечения лития из природных вод и техногенных растворов. Сегодня это критический компонент для высокотехнологичной промышленности, незаменимое сырье для производства аккумуляторов широкого спектра "умной техники" - от смартфонов до электромобилей", - сказал Путин

Президент подчеркнул, что разработанный метод позволяет не только эффективно извлекать литий, но и вновь возвращать его в производство после использования.

"Такое решение служит еще одним вкладом в создание экологичной экономики замкнутого цикла", - отметил российской лидер.