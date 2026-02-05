https://ria.ru/20260205/putin-2072488911.html
Путин отметил вклад технологии извлечения лития российского ученого
Путин отметил вклад технологии извлечения лития российского ученого - РИА Новости, 05.02.2026
Путин отметил вклад технологии извлечения лития российского ученого
Президент РФ Владимир Путин отметил вклад уникальной технологии извлечения лития, разработанной химиком Дмитрием Бутыльским, в создание экологичной экономики
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад уникальной технологии извлечения лития, разработанной химиком Дмитрием Бутыльским, в создание экологичной экономики замкнутого цикла.
Глава государства в четверг вручил молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2025 год.
"Химик Дмитрий Юрьевич Бутыльский предложил уникальную технологию извлечения лития из природных вод и техногенных растворов. Сегодня это критический компонент для высокотехнологичной промышленности, незаменимое сырье для производства аккумуляторов широкого спектра "умной техники" - от смартфонов до электромобилей", - сказал Путин
.
Президент подчеркнул, что разработанный метод позволяет не только эффективно извлекать литий, но и вновь возвращать его в производство после использования.
"Такое решение служит еще одним вкладом в создание экологичной экономики замкнутого цикла", - отметил российской лидер.
Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.