https://ria.ru/20260205/putin-2072482422.html
Путин рассказал о том, что объединяет народы в России
Путин рассказал о том, что объединяет народы в России - РИА Новости, 05.02.2026
Путин рассказал о том, что объединяет народы в России
У народов России общие базовые ценности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:28:00+03:00
2026-02-05T15:28:00+03:00
2026-02-05T15:43:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_0:29:2868:1642_1920x0_80_0_0_6fc35d0004cf4e12577a42c9828f6331.jpg
https://ria.ru/20260205/svo-2072492121.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_7b009b2431d3df037e2ad11628678b62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал о том, что объединяет народы в России
Путин заявил, что у российских народов общие базовые ценности
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. У народов России общие базовые ценности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
участвует в торжественной церемонии открытия Года единства народов России
. Церемония проходит в Национальном центре "Россия" в рамках марафона "Россия - семья семей" общества "Знание".
"Что было самым главным - бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию, полное уважение к их культуре и к их традициям, к их духовным ценностям. Именно поэтому на протяжении веков ценности-то у нас и становились общими. Внешне они, безусловно, отличаются друг от друга, и это очень важно, это хорошо, это надо поддерживать, но базовые ценности являются общими", - сказал Путин в ходе мероприятия.