"Даже не выговорить": Путин пошутил о сложной работе ученых

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе награждения молодых ученых в Кремле пошутил, что даже не сможет выговорить то, чем они занимаются.

Глава государства в четверг вручил молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2025 год. Среди награжденных был коллектив ученых МГУ имени М.В. Ломоносова - Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров. Они были награждены за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем.

Во время награждения Ведюшкиной Путин вручил ученой цветы, знак лауреата премии и коротко с ней пообщался.

"Я говорю: "Виктория, мне даже не выговорить то, чем вы занимаетесь". Она говорит: "Ничего страшного, главное, что я выговариваю". И правда", - сказал Путин.