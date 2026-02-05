Рейтинг@Mail.ru
15:10 05.02.2026 (обновлено: 15:15 05.02.2026)
"Даже не выговорить": Путин пошутил о сложной работе ученых
Президент РФ Владимир Путин в ходе награждения молодых ученых в Кремле пошутил, что даже не сможет выговорить то, чем они занимаются. РИА Новости, 05.02.2026
2026
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе награждения молодых ученых в Кремле пошутил, что даже не сможет выговорить то, чем они занимаются.
Глава государства в четверг вручил молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2025 год. Среди награжденных был коллектив ученых МГУ имени М.В. Ломоносова - Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров. Они были награждены за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем.
Во время награждения Ведюшкиной Путин вручил ученой цветы, знак лауреата премии и коротко с ней пообщался.
"Я говорю: "Виктория, мне даже не выговорить то, чем вы занимаетесь". Она говорит: "Ничего страшного, главное, что я выговариваю". И правда", - сказал Путин.
Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Путин отметил востребованность безопасных ядерных батареек
РоссияВладимир ПутинМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбщество
 
 
