Лауреатам премии для молодых ученых присущ дух первопроходцев, заявил Путин - РИА Новости, 05.02.2026
15:06 05.02.2026
Лауреатам премии для молодых ученых присущ дух первопроходцев, заявил Путин
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым по итогам 2025 год
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Всем лауреатам президентской премии для молодых ученых присущ дух первопроходцев, заявил президент России Владимир Путин.
"Дорогие друзья, всем нашим лауреатам присущ дух первопроходцев. Вы не боитесь вопросов, на которые пока нет ответов, но вы ищите эти ответы и находите их. Вы ищите и находите решения и нацелены на достижение задач национального мирового масштаба", - сказал Путин в ходе вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым.
Общество Россия Владимир Путин
 
 
