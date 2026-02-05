https://ria.ru/20260205/putin-2072475006.html
Лауреатам премии для молодых ученых присущ дух первопроходцев, заявил Путин
Всем лауреатам президентской премии для молодых ученых присущ дух первопроходцев, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.02.2026
Лауреатам премии для молодых ученых присущ дух первопроходцев, заявил Путин
Путин: лауреатам премии президента для молодых ученых присущ дух первопроходцев