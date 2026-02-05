Путин пообщался с молодыми учеными в Кремле

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в неформальной обстановке за бокалом шампанского пообщался с молодыми учеными в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.

Президент в четверг в Кремле вручил премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год. Церемония награждения приурочена к Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля.

Традиционно после церемонии награждения глава государства пообщался с учеными за бокалом шампанского.

Лауреаты после общения с Путиным в неформальной обстановке попросили президента сделать с ним совместное фото.

В числе лауреатов премий сотрудники "Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара" (входит в топливный дивизион " Росатома ") Александр Аникин и Павел Мосеев. Они награждены награждены за создание бета-вольтаических источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов.

Кроме того, сотрудник Кубанского государственного университета Дмитрий Бутыльский удостоен премии за разработку мембран и мембранных методов селективного разделения и концентрирования ионов для малореагентной технологии извлечения лития из природных вод и техногенных растворов.

Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров стали лауреатами "за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем". Сотрудник Сколковского института науки и технологий Артем Исаев удостоен премии за исследование новых систем бактериального противовирусного иммунитета.