15:04 05.02.2026 (обновлено: 15:34 05.02.2026)
Путин пообщался с молодыми учеными в Кремле
Путин пообщался с молодыми учеными в Кремле
Президент России Владимир Путин в неформальной обстановке за бокалом шампанского пообщался с молодыми учеными в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.02.2026
2026
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в неформальной обстановке за бокалом шампанского пообщался с молодыми учеными в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Президент в четверг в Кремле вручил премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год. Церемония награждения приурочена к Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля.
Традиционно после церемонии награждения глава государства пообщался с учеными за бокалом шампанского.
Лауреаты после общения с Путиным в неформальной обстановке попросили президента сделать с ним совместное фото.
В числе лауреатов премий сотрудники "Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара" (входит в топливный дивизион "Росатома") Александр Аникин и Павел Мосеев. Они награждены награждены за создание бета-вольтаических источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов.
Кроме того, сотрудник Кубанского государственного университета Дмитрий Бутыльский удостоен премии за разработку мембран и мембранных методов селективного разделения и концентрирования ионов для малореагентной технологии извлечения лития из природных вод и техногенных растворов.
Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров стали лауреатами "за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем". Сотрудник Сколковского института науки и технологий Артем Исаев удостоен премии за исследование новых систем бактериального противовирусного иммунитета.
Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.
Путин отметил вклад ученых в развитие страны
