https://ria.ru/20260205/putin-2072470231.html
Россия демонстрирует надежность и долговечность, заявил Путин
Россия демонстрирует надежность и долговечность, заявил Путин - РИА Новости, 05.02.2026
Россия демонстрирует надежность и долговечность, заявил Путин
Россия демонстрирует надежность и долговечность, это позволяет стране уверенно смотреть в будущее и развиваться, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T14:48:00+03:00
2026-02-05T14:48:00+03:00
2026-02-05T14:55:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260205/putin-2072463539.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Россия демонстрирует надежность и долговечность, заявил Путин
Путин: демонстрация Россией долговечности позволяет уверенно смотреть в будущее
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия демонстрирует надежность и долговечность, это позволяет стране уверенно смотреть в будущее и развиваться, заявил президент России Владимир Путин
"Сегодня, в непростых условиях сегодняшнего дня, Россия
демонстрирует как раз в том числе и эти фундаментальные качества (надежность и долговечность - ред.). Хочу сказать, что это позволяет России развиваться, уверенно смотреть в будущее, и в это вкладывают свои силы не только многие поколения, но и многие специалисты из самых разных сфер деятельностей", - сказал Путин
в ходе вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым.
Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.