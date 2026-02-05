Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил вклад ученых в развитие страны
Наука
 
14:48 05.02.2026
Путин отметил вклад ученых в развитие страны
Президент России Владимир Путин отметил вклад российских ученых в развитие России. РИА Новости, 05.02.2026
Владимир Путин, Наука, Россия
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад российских ученых в развитие России.
"И сегодня, в непростых условиях сегодняшнего дня, Россия демонстрирует как раз в том числе и эти фундаментальные качества (надежность и долговечность - ред.). Хочу сказать, что это позволяет России развиваться, уверенно смотреть в будущее, и в это вкладывают свои силы не только многие поколения, но и многие специалисты из самых разных сфер деятельности. Не в последнюю, а, может быть, в первую очередь, вот то, что делается в этом направлении, принадлежит тем, кто работает в сфере научных исследований, нашим ученым, которые создают базу для будущего, для развития фундаментальных исследований и прикладной деятельности", - сказал Путин в ходе вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым.
Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Путин отметил востребованность безопасных ядерных батареек
Вчера, 14:26
 
НаукаВладимир ПутинРоссия
 
 
