Путин отметил вклад ученых в развитие страны

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад российских ученых в развитие России.
"И сегодня, в непростых условиях сегодняшнего дня, Россия демонстрирует как раз в том числе и эти фундаментальные качества (надежность и долговечность - ред.). Хочу сказать, что это позволяет России развиваться, уверенно смотреть в будущее, и в это вкладывают свои силы не только многие поколения, но и многие специалисты из самых разных сфер деятельности. Не в последнюю, а, может быть, в первую очередь, вот то, что делается в этом направлении, принадлежит тем, кто работает в сфере научных исследований, нашим ученым, которые создают базу для будущего, для развития фундаментальных исследований и прикладной деятельности", - сказал Путин в ходе вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым.
Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.