Путин вручил президентские премии молодым ученым
14:33 05.02.2026 (обновлено: 18:34 05.02.2026)
Путин вручил президентские премии молодым ученым
Президент РФ Владимир Путин в Кремле наградил лауреатов премий главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год, передает... РИА Новости, 05.02.2026
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сколковский институт науки и технологий, владимир путин
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Сколковский институт науки и технологий, Владимир Путин
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле наградил лауреатов премий главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год, передает корреспондент РИА Новости.
В числе лауреатов сотрудники Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара (входит в топливный дивизион "Росатома") Александр Аникин и Павел Мосеев. Они награждены за создание бета-вольтаических источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов.
Кроме того, сотрудник Кубанского государственного университета Дмитрий Бутыльский удостоен премии за разработку мембран и мембранных методов селективного разделения и концентрирования ионов для малореагентной технологии извлечения лития из природных вод и техногенных растворов.
Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров стали лауреатами "за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем". Сотрудник Сколковского института науки и технологий Артем Исаев удостоен премии за исследование новых систем бактериального противовирусного иммунитета.
Церемония награждения приурочена ко Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля.
Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Сколковский институт науки и технологийВладимир Путин
 
 
