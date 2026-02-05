https://ria.ru/20260205/putin-2072465144.html
Путин вручил президентские премии молодым ученым
Путин вручил президентские премии молодым ученым - РИА Новости, 05.02.2026
Путин вручил президентские премии молодым ученым
Президент РФ Владимир Путин в Кремле наградил лауреатов премий главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год
2026-02-05T14:33:00+03:00
2026-02-05T14:33:00+03:00
2026-02-05T18:34:00+03:00
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сколковский институт науки и технологий
владимир путин
Путин вручил президентские премии молодым ученым
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле наградил лауреатов премий главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год, передает корреспондент РИА Новости.
В числе лауреатов сотрудники Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара (входит в топливный дивизион "Росатома
") Александр Аникин и Павел Мосеев. Они награждены за создание бета-вольтаических источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов.
Кроме того, сотрудник Кубанского государственного университета Дмитрий Бутыльский удостоен премии за разработку мембран и мембранных методов селективного разделения и концентрирования ионов для малореагентной технологии извлечения лития из природных вод и техногенных растворов.
Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров стали лауреатами "за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем". Сотрудник Сколковского института науки и технологий
Артем Исаев удостоен премии за исследование новых систем бактериального противовирусного иммунитета.
Церемония награждения приурочена ко Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля.
Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.