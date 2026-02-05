Путин вручил президентские премии молодым ученым

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле наградил лауреатов премий главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год, передает корреспондент РИА Новости.

В числе лауреатов сотрудники Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара (входит в топливный дивизион " Росатома ") Александр Аникин и Павел Мосеев. Они награждены за создание бета-вольтаических источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов.

Кроме того, сотрудник Кубанского государственного университета Дмитрий Бутыльский удостоен премии за разработку мембран и мембранных методов селективного разделения и концентрирования ионов для малореагентной технологии извлечения лития из природных вод и техногенных растворов.

Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров стали лауреатами "за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем". Сотрудник Сколковского института науки и технологий Артем Исаев удостоен премии за исследование новых систем бактериального противовирусного иммунитета.

Церемония награждения приурочена ко Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля.