https://ria.ru/20260205/putin-2072463906.html
Путин: Россия лидирует в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам
Путин: Россия лидирует в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам - РИА Новости, 05.02.2026
Путин: Россия лидирует в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам
Россия является лидером в борьбе с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T14:30:00+03:00
2026-02-05T14:30:00+03:00
2026-02-05T14:39:00+03:00
россия
наука
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068435802_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_9024b48f2f9ea16ba19ba3ff26ffe222.jpg
https://ria.ru/20251128/putin-2058510849.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068435802_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_e0e99ab016d17efa45bf5ed6c8030135.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Россия, Наука, Владимир Путин
Путин: Россия лидирует в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам
Путин назвал Россию лидером в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия является лидером в борьбе с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам, заявил президент РФ Владимир Путин.
В Кремле проходит торжественная церемония вручения премий главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год.
"Ответ на один из главных вызовов современной медицины ищет Артем Борисович Исаев. Он изучает способ борьбы с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам, с этой целью исследует те вирусы, которые являются естественными природными врагами болезнетворных патогенных бактерий, уничтожают и подавляют их. Это не просто альтернатива, а принципиально иной подход, и отрадно, что здесь Россия
является одним из лидеров. Во всем мире сейчас идут работы по этому направлению, и еще раз, отрадно, что мы здесь не просто не отстаем, а являемся тоже одними из лидеров ", - сказал Путин
на церемонии.
Церемония награждения приурочена ко Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля.
Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет 5 миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.