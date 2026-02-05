Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия лидирует в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
14:30 05.02.2026 (обновлено: 14:39 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/putin-2072463906.html
Путин: Россия лидирует в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам
Путин: Россия лидирует в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам - РИА Новости, 05.02.2026
Путин: Россия лидирует в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам
Россия является лидером в борьбе с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T14:30:00+03:00
2026-02-05T14:39:00+03:00
россия
наука
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068435802_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_9024b48f2f9ea16ba19ba3ff26ffe222.jpg
https://ria.ru/20251128/putin-2058510849.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068435802_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_e0e99ab016d17efa45bf5ed6c8030135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Наука, Владимир Путин
Путин: Россия лидирует в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам

Путин назвал Россию лидером в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия является лидером в борьбе с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам, заявил президент РФ Владимир Путин.
В Кремле проходит торжественная церемония вручения премий главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год.
"Ответ на один из главных вызовов современной медицины ищет Артем Борисович Исаев. Он изучает способ борьбы с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам, с этой целью исследует те вирусы, которые являются естественными природными врагами болезнетворных патогенных бактерий, уничтожают и подавляют их. Это не просто альтернатива, а принципиально иной подход, и отрадно, что здесь Россия является одним из лидеров. Во всем мире сейчас идут работы по этому направлению, и еще раз, отрадно, что мы здесь не просто не отстаем, а являемся тоже одними из лидеров ", - сказал Путин на церемонии.
Церемония награждения приурочена ко Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля.
Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет 5 миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками V Конгресса молодых учёных - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин на встрече с молодыми учеными пошутил про продукты с ГМО
28 ноября 2025, 21:01
 
НаукаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала