Путин отметил важность достижений молодых ученых для будущих поколений

Достижения лауреатов президентских премий для молодых ученых станут важным ориентиром для нового поколения исследователей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.02.2026
2026
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Достижения лауреатов президентских премий для молодых ученых станут важным ориентиром для нового поколения исследователей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ваши достижения станут важным ориентиром для нового поколения исследователей", - сказал Путин в ходе вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым.
Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.