Путин отметил востребованность безопасных ядерных батареек
2026-02-05T14:26:00+03:00
2026-02-05T14:26:00+03:00
2026-02-05T14:36:00+03:00
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил востребованность безопасных ядерных батареек, разработанных российскими учеными для создания нового поколения самолетов, спутников, ракет.
"Среди лауреатов научная группа Александра Сергеевича Аникина и Павла Сергеевича Мосеева. Они создали первые отечественные безопасные ядерные батарейки. Это компактные, сверхнадежные и долговечные источники энергии, которые способны работать под водой, в космосе, при экстремальных температурах. При этом не требуют обслуживания и подзарядки. Такие устройства необходимы для развития автономных, беспилотных аппаратов и систем, создания нового поколения самолетов, спутников, ракет", - сказал Путин в ходе церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым.
Церемония награждения приурочена к Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля.
Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.