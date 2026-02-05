Путин отметил востребованность безопасных ядерных батареек

«

"Среди лауреатов научная группа Александра Сергеевича Аникина и Павла Сергеевича Мосеева. Они создали первые отечественные безопасные ядерные батарейки. Это компактные, сверхнадежные и долговечные источники энергии, которые способны работать под водой, в космосе, при экстремальных температурах. При этом не требуют обслуживания и подзарядки. Такие устройства необходимы для развития автономных, беспилотных аппаратов и систем, создания нового поколения самолетов, спутников, ракет", - сказал Путин в ходе церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым.