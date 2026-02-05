Рейтинг@Mail.ru
От великих научных открытий зависит будущее России, заявил Путин - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
14:22 05.02.2026 (обновлено: 14:26 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/putin-2072461574.html
От великих научных открытий зависит будущее России, заявил Путин
От великих научных открытий зависит будущее России, заявил Путин - РИА Новости, 05.02.2026
От великих научных открытий зависит будущее России, заявил Путин
От великих научных открытий зависит будущее России, ее развитие и процветание, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T14:22:00+03:00
2026-02-05T14:26:00+03:00
наука
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_f5ffa1629d9c3b90dcd47266fbdd3d7a.jpg
https://ria.ru/20260205/putin-2072461095.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Наука, Россия, Владимир Путин
От великих научных открытий зависит будущее России, заявил Путин

Путин: от великих научных открытий зависит будущее РФ, ее развитие и процветание

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. От великих научных открытий зависит будущее России, ее развитие и процветание, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Все вы выбрали интересное, достойное, я бы сказал, захватывающее дело - служение прогрессу. В этой увлеченности, неутомимом поиске новых знаний - залог великих открытий, от них во многом зависит будущее нашей страны, ее развитие, процветание", - сказал глава государства на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым.
Путин на вручении премии в области науки и инноваций молодым ученым - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Путин вручил премии молодым ученым
Вчера, 14:21
 
НаукаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала