Путин назвал наличие сильных научных школ колоссальным преимуществом России
Президент РФ Владимир Путин назвал важнейшим преимуществом России наличие в стране плеяды сильных научных школ. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T14:22:00+03:00
2026-02-05T14:22:00+03:00
2026-02-05T14:32:00+03:00
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал важнейшим преимуществом России наличие в стране плеяды сильных научных школ.
"В научной сфере за каждым большим достижением и прорывом стоит не только настойчивый труд и выдающиеся таланты исследователя, без этого, конечно, никуда невозможно, но, как правило, и сильная научная школа. Их формирование требует колоссальных усилий и ресурсов. Поэтому наличие целой плеяды таких научных сообществ - наше важнейшее преимущество", - сказал Путин на вручении премий в области науки и инноваций молодым ученым.
Церемония награждения приурочена к Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля.
Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.