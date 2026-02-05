Путин назвал наличие сильных научных школ колоссальным преимуществом России

«

"В научной сфере за каждым большим достижением и прорывом стоит не только настойчивый труд и выдающиеся таланты исследователя, без этого, конечно, никуда невозможно, но, как правило, и сильная научная школа. Их формирование требует колоссальных усилий и ресурсов. Поэтому наличие целой плеяды таких научных сообществ - наше важнейшее преимущество", - сказал Путин на вручении премий в области науки и инноваций молодым ученым.