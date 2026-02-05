Рейтинг@Mail.ru
Путин вручил премии молодым ученым
Наука
 
14:21 05.02.2026 (обновлено: 15:16 05.02.2026)
Путин вручил премии молодым ученым
Владимир Путин вручил президентские награды молодым ученым за достижения в области науки и инноваций за 2025 год.
Путин на вручении премии в области науки и инноваций молодым ученым
Путин на вручении премии в области науки и инноваций молодым ученым
Путин: от великих научных открытий зависит будущее России
От великих научных открытий зависит будущее России, ее развитие и процветание, заявил Путин. Президент вручает премии в области науки и инноваций для молодых ученых. Мероприятие проходит в преддверии Дня российской науки.
Путин: "Мне даже не выговорить то, чем вы занимаетесь"
"Мне даже не выговорить то, чем вы занимаетесь". Путин пошутил о трудах молодых росийских ученых.
россия, андрей фурсенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сколковский институт науки и технологий, общество, образование - общество, образование, технологии
Россия, Андрей Фурсенко, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Сколковский институт науки и технологий, Общество, Наука, Образование - Общество, Образование, Технологии
Путин вручил премии молодым ученым

Путин принял участие в церемонии вручения премии молодым ученым в Кремле

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Владимир Путин вручил президентские награды молодым ученым за достижения в области науки и инноваций за 2025 год.
"Все вы выбрали интересное, достойное, я бы сказал, захватывающее дело — служение прогрессу. В этой увлеченности, неутомимом поиске новых знаний — залог великих открытий, от них во многом зависит будущее нашей страны, ее развитие, процветание", — сказал он во время церемонии.
Он назвал наличие в стране плеяды сильных научных школ колоссальным преимуществом России.
«
"Ваши достижения станут важным ориентиром для нового поколения исследователей".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Имена лауреатов помощник президента Андрей Фурсенко огласил накануне:
— сотрудники "Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара" Александр Аникин и Павел Мосеев — за создание бета-вольтаических источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов;
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и сотрудник Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара Павел Мосеев
Президент России Владимир Путин и сотрудник Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара Павел Мосеев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и сотрудник Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара Павел Мосеев
«
"Они создали первые отечественные безопасные ядерные батарейки. Это компактные, сверхнадежные и долговечные источники энергии, которые способны работать под водой, в космосе, при экстремальных температурах. При этом не требуют обслуживания и подзарядки. Такие устройства необходимы для развития автономных, беспилотных аппаратов и систем, создания нового поколения самолетов, спутников, ракет".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и сотрудник Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара Александр Аникин
Президент России Владимир Путин и сотрудник Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара Александр Аникин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и сотрудник Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара Александр Аникин
— сотрудник Кубанского государственного университета Дмитрий Бутыльский — за разработку мембран и мембранных методов селективного разделения и концентрирования ионов для малореагентной технологии извлечения лития из природных вод и техногенных растворов;
— ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров — за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем;
— сотрудник Сколковского института науки и технологий Артем Исаев — за исследование новых систем бактериального противовирусного иммунитета.
«
"Он изучает способ борьбы с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам, с этой целью исследует те вирусы, которые являются естественными природными врагами болезнетворных патогенных бактерий, уничтожают и подавляют их. Это не просто альтернатива, а принципиально иной подход, и отрадно, что здесь Россия является одним из лидеров. Во всем мире сейчас идут работы по этому направлению, и еще раз, отрадно, что мы здесь не просто не отстаем, а являемся тоже одними из лидеров".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Церемония награждения приурочена к Дню российской науки, который ежегодно отмечают 8 февраля.
Премию президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учредили в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Ее присуждают за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности.
Наука Россия Андрей Фурсенко Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Сколковский институт науки и технологий Общество Образование - Общество Образование Технологии
 
 
