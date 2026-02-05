Рейтинг@Mail.ru
Путин посетит мероприятие к открытию Года единства народов России - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 05.02.2026 (обновлено: 12:31 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/putin-2072421775.html
Путин посетит мероприятие к открытию Года единства народов России
Путин посетит мероприятие к открытию Года единства народов России - РИА Новости, 05.02.2026
Путин посетит мероприятие к открытию Года единства народов России
Президент РФ Владимир Путин в четверг посетит мероприятие, посвященное открытию Года единства народов России, и выступит на нем, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:28:00+03:00
2026-02-05T12:31:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_241:44:3072:1636_1920x0_80_0_0_ec89f76d64d3323e48d2bc143589c921.jpg
https://ria.ru/20260205/golikova-2072405867.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин посетит мероприятие к открытию Года единства народов России

Путин в четверг посетит мероприятие к открытию Года единства народов России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг посетит мероприятие, посвященное открытию Года единства народов России, и выступит на нем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин объявил 2026 год Годом единства народов России.
"Кроме того, этот год - это Год единства народов России. Многонациональность России - это один из столпов существования нашего государства. И сегодня будет мероприятие большое по случаю открытия Года единства народов России. И президент тоже посетит это мероприятие и выступит там", - сказал Песков журналистам.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Голикова отметила единство русского народа в трудные времена
Вчера, 11:31
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала