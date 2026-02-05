https://ria.ru/20260205/putin-2072419804.html
Российские переговорщики в Абу-Даби докладывают Путину, заявил Песков
Российские переговорщики в Абу-Даби докладывают Путину, заявил Песков - РИА Новости, 05.02.2026
Российские переговорщики в Абу-Даби докладывают Путину, заявил Песков
Российские переговорщики в Абу-Даби оперативно докладывают президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:25:00+03:00
2026-02-05T12:25:00+03:00
2026-02-05T12:25:00+03:00
абу-даби
россия
дмитрий песков
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072272862_0:9:863:494_1920x0_80_0_0_77406fb61fff5aed8a4d6a2d3def4764.jpg
https://ria.ru/20260205/peregovory-2072398624.html
абу-даби
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072272862_96:0:767:503_1920x0_80_0_0_be02a3cb2299bb997cd341259ea15e7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абу-даби, россия, дмитрий песков, владимир путин, мирный план сша по украине
Абу-Даби, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Российские переговорщики в Абу-Даби докладывают Путину, заявил Песков
Песков: российские переговорщики в Абу-Даби оперативно докладывают Путину