00:11 05.02.2026
Путин вручит молодым ученым премии в области науки и инноваций
Путин вручит молодым ученым премии в области науки и инноваций
Президент РФ Владимир Путин 5 февраля вручит премии главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год.
2026-02-05T00:11:00+03:00
2026-02-05T00:11:00+03:00
Путин вручит молодым ученым премии в области науки и инноваций

Путин в четверг вручит молодым ученым премии в области науки и инноваций

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 5 февраля вручит премии главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год.
Торжественная церемония традиционно состоится в Кремле. Накануне помощник президента РФ Андрей Фурсенко в ходе пресс-конференции огласил имена лауреатов. В их числе - сотрудники "Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара" (входит в топливный дивизион "Росатома") Александр Аникин и Павел Мосеев. Они награждены награждены за создание бета-вольтаических источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов.
23 января, 19:56
Ученая поблагодарила Путина за поддержку молодых деятелей науки
Ученая поблагодарила Путина за поддержку молодых деятелей науки
23 января, 19:56
Кроме того, сотрудник Кубанского государственного университета Дмитрий Бутыльский удостоен премии за разработку мембран и мембранных методов селективного разделения и концентрирования ионов для малореагентной технологии извлечения лития из природных вод и техногенных растворов.
Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров стали лауреатами "за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем". Сотрудник Сколковского института науки и технологий Артем Исаев удостоен премии за исследование новых систем бактериального противовирусного иммунитета.

Исторические задачи перед учеными

Церемония награждения приурочена к Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля. Предыдущая церемония состоялась 6 февраля 2025 года. Глава государства тогда подчеркнул, что российские ученые прокладывают свой путь в науке в сложное время. Им предстоит решать исторические задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство России в ключевых областях.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Путин: работу ученых нужно интегрировать с компаниями по микроэлектронике
22 января, 20:41
Отмечалось, что российские власти ставят перед собой цель, чтобы вся страна, ее подрастающее поколение знали о свершениях российских ученых и гордились отечественной наукой. При этом, по словам Путина, огромное значение имеет и достойная финансовая поддержка. Президент РФ подчеркнул, что в России будут создавать все условия, чтобы талантливые ученые могли реализовывать свой творческий потенциал во благо страны у себя дома.
Россия намерена сконцентрировать необходимые ресурсы для укрепления научного фундамента технологического развития, отмечал Путин. Объем затрат на исследования и разработки к 2030 году планируется нарастить не менее чем до 2% ВВП. Это позволит России войти в число ведущих стран мира по масштабам финансирования науки из государственного бюджета. С подключением российских крупных технологических компаний этот объем будет возрастать.
Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.
19 декабря 2025, 12:45
Многие ученые возвращаются на Родину из-за рубежа, заявил Путин
Многие ученые возвращаются на Родину из-за рубежа, заявил Путин
19 декабря 2025, 12:45
 
