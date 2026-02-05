https://ria.ru/20260205/provokatsii-2072359256.html
Посол в Дании рассказал о мерах по предотвращению провокаций на Балтике
Посол в Дании рассказал о мерах по предотвращению провокаций на Балтике - РИА Новости, 05.02.2026
Посол в Дании рассказал о мерах по предотвращению провокаций на Балтике
У России есть обширный набор мер, чтобы "доходчиво убедить" страны НАТО не устраивать провокации на Балтике, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T06:33:00+03:00
2026-02-05T06:33:00+03:00
2026-02-05T06:33:00+03:00
в мире
россия
дания
копенгаген
владимир барбин
нато
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980434654_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_c621cbfd14b927d813173865f94258ad.jpg
https://ria.ru/20260205/daniya-2072349853.html
россия
дания
копенгаген
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980434654_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_1062a0281c8e2d43e17deab4a9ce6069.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дания, копенгаген, владимир барбин, нато, оон
В мире, Россия, Дания, Копенгаген, Владимир Барбин, НАТО, ООН
Посол в Дании рассказал о мерах по предотвращению провокаций на Балтике
Барбин: у Москвы есть меры, чтобы НАТО не устраивало провокации на Балтике