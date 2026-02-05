Рейтинг@Mail.ru
Посол в Дании рассказал о мерах по предотвращению провокаций на Балтике - РИА Новости, 05.02.2026
06:33 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/provokatsii-2072359256.html
Посол в Дании рассказал о мерах по предотвращению провокаций на Балтике
в мире, россия, дания, копенгаген, владимир барбин, нато, оон
В мире, Россия, Дания, Копенгаген, Владимир Барбин, НАТО, ООН
Посол в Дании рассказал о мерах по предотвращению провокаций на Балтике

Барбин: у Москвы есть меры, чтобы НАТО не устраивало провокации на Балтике

© Фото : Посольство РФ в ДанииВладимир Барбин
Владимир Барбин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Посольство РФ в Дании
Владимир Барбин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. У России есть обширный набор мер, чтобы "доходчиво убедить" страны НАТО не устраивать провокации на Балтике, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Свобода судоходства гарантирована международным правом, в том числе Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Попытки ее ограничить будут с нашей стороны пресекаться. У России есть обширный набор различных мер доходчиво убедить страны НАТО воздержаться от провокационных действий на Балтике. В нашем арсенале не только дипломатические протесты", - сказал посол.
Барбин добавил, что российская сторона уже была вынуждена продемонстрировать и другие способы реагирования на попытки остановки и захвата судов.
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью, заявил посол
Вчера, 03:07
 
