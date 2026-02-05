Протасевич признался, что его устраивает быть "заложником Белоруссии"

МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Считавшийся белорусским оппозиционером и оказавшийся сотрудником белорусской разведки Роман Протасевич заявил в интервью РИА Новости, что он "заложник Белоруссии", но вызволять его не надо, так как он живет в Белоруссии лучше, чем в Европе и его это абсолютно устраивает.

"Я вас, может быть, немного шокирую ответом, но я могу сказать, что - да, я действительно заложник Беларуси. Но я заложник здравого смысла, я заложник ситуации, где я могу жить и оставаться полноценным человеком в любимой стране. Я заложник того, что я делаю какое-то дело, у меня есть даже какая-никакая роль в обществе, и я заложник того, что я могу жить как нормальный человек на достаточно уважаемой работе и делать какие-то новые и интересные вещи. В таком смысле я действительно заложник ситуации", - сказал Протасевич.

По его словам, ему не приходится работать за копейки на низкооплачиваемой работе в Европе , "где он никто и звать его никак".

"Я заложник того, что здесь, в Беларуси, я остаюсь человеком, который что-то значит для общества и который может делать что-то для общества. И человек, который никогда не будет чужим для этого общества. В этом смысле - да, я заложник", - сказал Протасевич.

На вопрос, не требуется ли его "вызволять", Роман Протасевич ответил отрицательно.

"Спасибо, меня устраивает - абсолютно устраивает та жизнь, которой я живу. Я думаю, что меня моя жизнь устраивает намного больше, чем абсолютное большинство тех людей, которые сейчас живут на территории стран Европы и просто живут", - сказал он.

Протасевич обратил внимание на то, что покидавшие Белоруссию после освобождения заключенные говорили о желании вернуться.

"Когда отпускали последнюю партию заключенных, в том числе там была и Мария (Колесникова), они почти все в один голос говорили, что они тоже хотят вернуться в Беларусь. Так что, они, получается, тоже заложники, хотя они находятся на территории Евросоюза? Вот такой вот мой ответ", - сказал Протасевич.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 31 октября 2025 года, что считавшийся оппозиционером Протасевич является сотрудником белорусской разведки, а его задержание в аэропорту Минска было спецоперацией. Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии террористической организацией) Протасевич был задержан в Белоруссии в конце мая 2021 года. В апреле 2022 года Верховный суд Белоруссии признал группу Telegram-каналов Nexta террористической организацией. Сторонники белорусской оппозиции в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года координировали свои действия через Telegram-каналы, одним из наиболее популярных и стал канал Nexta. Протасевич был приговорен к восьми годам колонии и затем был помилован президентом Лукашенко.

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель позднее рассказал, что Протасевич информировал силовиков о сценариях протестов белорусской оппозиции в 2020 году и о создании ею "подрывных центров". Последние месяцы Протасевич ведет авторскую программу "Без прикрытия" на телеканале СТВ.

Белорусские оппозиционные деятели Мария Колесников и Виктор Бабарико были среди помилованных президентом Белоруссии 13 декабря 2026 года 123 граждан ряда стран, осужденных в республике за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность.