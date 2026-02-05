Красноярский край и АСИ внедряют совместные проекты

КРАСНОЯРСК, 5 фев - РИА Новости. Красноярский край и Агентство стратегических инициатив (АСИ) разрабатывают и внедряют совместные проекты, направленные на улучшение качества жизни в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.

По ее данным, такое решение было принято на заседании Совета по улучшению качества жизни населения, которое провел глава региона Михаил Котюков . Участие в нем приняли генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева , главный управляющий директор ВЭБ. РФ , руководитель национального центра "Развивай.рф" Андрей Самохин, представители профильных региональных министерств. Встреча прошла в Национальном центре Россия на Енисее.

"В этом году мы переходим от принципа "человек в центре всего" к еще более важному принципу - семейноцентричности - и отражаем его во всех госпрограммах. Мы развиваем проактивные форматы предоставления мер социальной поддержки, совершенствуем инфраструктуру для семей с детьми, работаем над профилактикой социального сиротства, реализуем комплекс мер для поддержки одаренных детей и молодежи, активно используем инструменты обратной связи с жителями", – заявил Котюков.

В числе основных результатов реализации плана внедрения регионального социального стандарта в крае – разработка и запуск жизненной ситуации "Многодетная семья", которая включает более 40 услуг, девять из них – беззаявительные.

Усовершенствована социальная инфраструктура. Утверждена региональная программа по профилактике социального сиротства, в рамках которой одобрено более 30 заявок на оказание адресной благотворительной помощи, возвращено в кровные семьи 2011 несовершеннолетних, с учетом замещающих семей - 2309 детей.

Кроме того, Красноярский край активно вовлечен в развитие инклюзивной повестки. По итогам прошлогоднего рейтинга качества жизни регион занимает 13-е место по качеству жизни людей с инвалидностью и третье место в стране по уровню удовлетворенности региональными мерами поддержки семьи, в которой проживает взрослый или ребенок с инвалидностью.

Руководитель направления "Социальные проекты" – директор дивизиона семьи и демографии АСИ Григорий Сайфуллин отметил, что в крае активно развиваются практики по поддержке семьи.

По словам Самохина, сегодня особое внимание уделяется качеству жизни людей по результатам реализации проектов и программ.