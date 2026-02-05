Рейтинг@Mail.ru
Красноярский край и АСИ внедряют совместные проекты - РИА Новости, 05.02.2026
07:20 05.02.2026 (обновлено: 09:27 05.02.2026)
Красноярский край и АСИ внедряют совместные проекты
Красноярский край и АСИ внедряют совместные проекты
красноярский край, россия, михаил котюков, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Красноярский край, Россия, Михаил Котюков, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
© РИА Новости / Илья Наймушин
Красноярск. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 5 фев - РИА Новости. Красноярский край и Агентство стратегических инициатив (АСИ) разрабатывают и внедряют совместные проекты, направленные на улучшение качества жизни в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.
По ее данным, такое решение было принято на заседании Совета по улучшению качества жизни населения, которое провел глава региона Михаил Котюков. Участие в нем приняли генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, главный управляющий директор ВЭБ.РФ, руководитель национального центра "Развивай.рф" Андрей Самохин, представители профильных региональных министерств. Встреча прошла в Национальном центре Россия на Енисее.
Выставка Россия. Марафон Знание. Первые. Трек Знание. Сила - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Красноярский край стал лидером СФО в общем рейтинге общества "Знание"
30 января, 06:58
"В этом году мы переходим от принципа "человек в центре всего" к еще более важному принципу - семейноцентричности - и отражаем его во всех госпрограммах. Мы развиваем проактивные форматы предоставления мер социальной поддержки, совершенствуем инфраструктуру для семей с детьми, работаем над профилактикой социального сиротства, реализуем комплекс мер для поддержки одаренных детей и молодежи, активно используем инструменты обратной связи с жителями", – заявил Котюков.
В числе основных результатов реализации плана внедрения регионального социального стандарта в крае – разработка и запуск жизненной ситуации "Многодетная семья", которая включает более 40 услуг, девять из них – беззаявительные.
Усовершенствована социальная инфраструктура. Утверждена региональная программа по профилактике социального сиротства, в рамках которой одобрено более 30 заявок на оказание адресной благотворительной помощи, возвращено в кровные семьи 2011 несовершеннолетних, с учетом замещающих семей - 2309 детей.
Вид на Красноярск с Николаевской сопки - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Свыше 700 домов в красноярском Минусинске перевели на экоотопление
26 ноября 2025, 06:37
Кроме того, Красноярский край активно вовлечен в развитие инклюзивной повестки. По итогам прошлогоднего рейтинга качества жизни регион занимает 13-е место по качеству жизни людей с инвалидностью и третье место в стране по уровню удовлетворенности региональными мерами поддержки семьи, в которой проживает взрослый или ребенок с инвалидностью.
Руководитель направления "Социальные проекты" – директор дивизиона семьи и демографии АСИ Григорий Сайфуллин отметил, что в крае активно развиваются практики по поддержке семьи.
По словам Самохина, сегодня особое внимание уделяется качеству жизни людей по результатам реализации проектов и программ.
"ВЭБ.РФ совместно с АСИ последовательно развивает аналитику качества жизни. В системе увеличено число городов до 270, а набор показателей адаптируется к национальным целям. Ключевые направления Индекса ВЭБа теперь синхронизированы с рейтингом качества жизни АСИ, это позволяет и получить объективную картину по городам и регионам, и повысить качество решений – как на уровне управленческих команд и бизнеса, так и обычных семей", - сказал он.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Эксперты из 32 регионов обсудили вопросы демографии на форуме в Красноярске
24 ноября 2025, 07:15
 
