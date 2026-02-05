Рейтинг@Mail.ru
Мишустин и президент Бразилии выступили за продвижение совместных проектов
21:58 05.02.2026
Мишустин и президент Бразилии выступили за продвижение совместных проектов
в мире
бразилия
россия
бразилиа
михаил мишустин
в мире, бразилия, россия, бразилиа, михаил мишустин
В мире, Бразилия, Россия, Бразилиа, Михаил Мишустин
Бразилиа
Бразилиа - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Бразилиа. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Силва в ходе встречи в Бразилиа выступили за продвижение совместных проектов двух стран в различных отраслях, в том числе в энергетике и мирном атоме, сообщили в правительстве РФ.
Мишустин в ходе визита в Бразилиа в четверг встретился с президентом Бразилии.
Мишустин считает полезным расширение партнерства с Бразилией в сфере IT
Вчера, 21:50
Мишустин считает полезным расширение партнерства с Бразилией в сфере IT
Вчера, 21:50
«
"М. Мишустин и Л. Лула отметили необходимость продвижения совместных проектов в области промышленности, машиностроения, фармацевтики, энергетики и "мирного" атома, в агропромышленном комплексе, цифровых технологиях, здравоохранении и других областях", - сообщили в пресс-службе российского кабмина.
Кроме того, отмечается, что Лула да Силва на встрече выразил признательность за направление в Бразилию российской делегации высокого уровня с участием ключевых министров российского правительства. Также он подчеркнул важность выполнения договоренностей по развитию торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного взаимодействия России и Бразилии.
«
"Стороны высказались за скорейшую практическую реализаций решений, принятых в ходе 8-го заседания комиссии высокого уровня по сотрудничеству", - добавили в пресс-службе кабмина.
В столице Бразилии состоялось восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству, которую возглавляют Мишустин и вице-президент Бразилии Жералду Алкмин.
Мишустин назвал Россию одним из основных торговых партнеров Бразилии
Вчера, 21:31
Мишустин назвал Россию одним из основных торговых партнеров Бразилии
Вчера, 21:31
 
