Мишустин и президент Бразилии выступили за продвижение совместных проектов

БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Силва в ходе встречи в Бразилиа выступили за продвижение совместных проектов двух стран в различных отраслях, в том числе в энергетике и мирном атоме, сообщили в правительстве РФ.
"М. Мишустин и Л. Лула отметили необходимость продвижения совместных проектов в области промышленности, машиностроения, фармацевтики, энергетики и "мирного" атома, в агропромышленном комплексе, цифровых технологиях, здравоохранении и других областях", - сообщили в пресс-службе российского кабмина.
Кроме того, отмечается, что Лула да Силва на встрече выразил признательность за направление в Бразилию российской делегации высокого уровня с участием ключевых министров российского правительства. Также он подчеркнул важность выполнения договоренностей по развитию торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного взаимодействия России и Бразилии.
"Стороны высказались за скорейшую практическую реализаций решений, принятых в ходе 8-го заседания комиссии высокого уровня по сотрудничеству", - добавили в пресс-службе кабмина.
В столице Бразилии состоялось восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству, которую возглавляют Мишустин и вице-президент Бразилии Жералду Алкмин.