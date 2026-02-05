Мишустин и президент Бразилии выступили за продвижение совместных проектов

БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Силва в ходе встречи в Бразилиа выступили за продвижение совместных проектов двух стран в различных отраслях, в том числе в энергетике и мирном атоме, сообщили в правительстве РФ.