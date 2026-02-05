Житель Кузбасса получил три года условно за реабилитацию нацизма

КЕМЕРОВО, 5 фев – РИА Новости. Житель Кемеровского района Кузбасса получил 3 года условно за реабилитацию нацизма после того, как опубликовал в соцсети комментарий, где отрицал Холокост и оправдывал фашизм, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Следствием и судом установлено, что в июле 2024 года 33-летний житель Кемеровского района опубликовал в социальной сети комментарий, в котором отрицал геноцид евреев, совершенный нацистской Германией, а также оправдывал идеологии фашизма и нацизма.
Суд признал его виновным в совершении преступления по пункту "в" части 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", сроком на 3 года", – говорится в сообщении.
