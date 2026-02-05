Рейтинг@Mail.ru
Житель Кузбасса получил три года условно за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 05.02.2026
12:01 05.02.2026
Житель Кузбасса получил три года условно за реабилитацию нацизма
Житель Кузбасса получил три года условно за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 05.02.2026
Житель Кузбасса получил три года условно за реабилитацию нацизма
Житель Кемеровского района Кузбасса получил 3 года условно за реабилитацию нацизма после того, как опубликовал в соцсети комментарий, где отрицал Холокост и... РИА Новости, 05.02.2026
происшествия, кемеровский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Кузбасса получил три года условно за реабилитацию нацизма

Жителю Кузбасса дали 3 года условно за реабилитацию нацизма в соцсети

КЕМЕРОВО, 5 фев – РИА Новости. Житель Кемеровского района Кузбасса получил 3 года условно за реабилитацию нацизма после того, как опубликовал в соцсети комментарий, где отрицал Холокост и оправдывал фашизм, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Следствием и судом установлено, что в июле 2024 года 33-летний житель Кемеровского района опубликовал в социальной сети комментарий, в котором отрицал геноцид евреев, совершенный нацистской Германией, а также оправдывал идеологии фашизма и нацизма.
Суд признал его виновным в совершении преступления по пункту "в" части 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", сроком на 3 года", – говорится в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Воронеже мужчину осудили по делу о госизмене
4 февраля, 16:12
4 февраля, 16:12
 
ПроисшествияКемеровский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала