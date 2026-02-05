Президент Кубы прокомментировал слова Трампа о санкциях

МЕХИКО, 5 фев - РИА Новости. Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что против Кубы были применены все возможные меры давления, фактически подтверждают состоятельность кубинского государства, которое не удалось сломить, несмотря на многолетие санкции, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.
"В одном из недавних заявлений президент Соединенных Штатов сказал в первой части предложения, что они применили все возможные меры давления против Кубы, тем самым признав, что нет никакого несостоявшегося государства, а скорее государство, которому пришлось с большим сопротивлением противостоять максимальному давлению ... со стороны ведущей мировой державы... А затем есть военная агрессия, когда вторая часть этой фразы гласит, что ничего не остается, кроме как захватить это место и сравнять его с землей, оккупировать это место и сравнять его с землей", - сказал Диас-Канель в ходе пресс-конференции, которую транслирует в соцсетях его администрация.