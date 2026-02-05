Президент Кубы прокомментировал слова Трампа о санкциях

МЕХИКО, 5 фев - РИА Новости. Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что против Кубы были применены все возможные меры давления, фактически подтверждают состоятельность кубинского государства, которое не удалось сломить, несмотря на многолетие санкции, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.