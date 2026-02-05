Правительство выделило дополнительные средства для Курской области

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Правительство выделило почти 1,3 миллиарда рублей на оказание помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщила Правительство выделило почти 1,3 миллиарда рублей на оказание помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщила пресс-служба кабмина.

"Они направлены <...> на компенсацию расходов за наем жилья семьям, которые вынужденно покинули дома. Распоряжение об этом подписано", — говорится в заявлении.

Деньги выделят из резервного фонда правительства. Они пойдут на выплату возмещений за период с января по март этого года.

"Их получит почти 21 тысяча семей. Решение позволит своевременно возместить гражданам понесенные расходы", — отметили в пресс-службе.