Правительство выделило дополнительные средства для Курской области
Правительство выделило дополнительные средства для Курской области - РИА Новости, 05.02.2026
Правительство выделило дополнительные средства для Курской области
Правительство выделило почти 1,3 миллиарда рублей на оказание помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 05.02.2026
Правительство выделило дополнительные средства для Курской области
