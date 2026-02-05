Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделило дополнительные средства для Курской области
10:06 05.02.2026 (обновлено: 10:45 05.02.2026)
Правительство выделило дополнительные средства для Курской области
Правительство выделило почти 1,3 миллиарда рублей на оказание помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 05.02.2026
курская область, россия, общество
Курская область, Россия, Общество
© РИА Новости / Алексей Майшев
Дом правительства России
Дом правительства России
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Правительство выделило почти 1,3 миллиарда рублей на оказание помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщила пресс-служба кабмина.
"Они направлены <...> на компенсацию расходов за наем жилья семьям, которые вынужденно покинули дома. Распоряжение об этом подписано", — говорится в заявлении.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В России за вторжение в Курскую область осудили более 400 боевиков ВСУ
4 февраля, 13:49
Деньги выделят из резервного фонда правительства. Они пойдут на выплату возмещений за период с января по март этого года.
"Их получит почти 21 тысяча семей. Решение позволит своевременно возместить гражданам понесенные расходы", — отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что на такие компенсации с ноября 2024 года по декабрь 2025-го кабмин выделил около пяти миллиардов рублей для более чем 25 тысяч семей.
Москалькова рассказала о переговорах по возвращению жителей Курской области
30 января, 01:54
Москалькова рассказала о переговорах по возвращению жителей Курской области
30 января, 01:54
 
Курская область
Россия
Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
