Пожар на железнодорожной станции в Тамбовской области полностью потушили
Крупный пожар на железнодорожной станции в Тамбовской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 05.02.2026
