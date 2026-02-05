https://ria.ru/20260205/posol-2072409490.html
Возвращение демократов к власти похоронит США, считает Яковенко
Возвращение демократов к власти похоронит США, считает Яковенко - РИА Новости, 05.02.2026
Возвращение демократов к власти похоронит США, считает Яковенко
Возвращение к власти в США демократической партии после президентства Дональда Трампа будет гарантированно хоронить Соединенные Штаты, высказал мнение в статье... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T11:53:00+03:00
2026-02-05T11:53:00+03:00
2026-02-05T11:53:00+03:00
в мире
сша
россия
америка
дональд трамп
александр яковенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
https://ria.ru/20260205/tramp-2072242585.html
https://ria.ru/20260205/tramp-2072367470.html
сша
россия
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, америка, дональд трамп, александр яковенко
В мире, США, Россия, Америка, Дональд Трамп, Александр Яковенко
Возвращение демократов к власти похоронит США, считает Яковенко
Яковенко: возвращение демократов к власти после Трампа похоронит США