Возвращение демократов к власти похоронит США, считает Яковенко
11:53 05.02.2026
Возвращение демократов к власти похоронит США, считает Яковенко
Возвращение демократов к власти похоронит США, считает Яковенко
в мире
сша
россия
америка
дональд трамп
александр яковенко
в мире, сша, россия, америка, дональд трамп, александр яковенко
В мире, США, Россия, Америка, Дональд Трамп, Александр Яковенко
Возвращение демократов к власти похоронит США, считает Яковенко

Яковенко: возвращение демократов к власти после Трампа похоронит США

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Возвращение к власти в США демократической партии после президентства Дональда Трампа будет гарантированно хоронить Соединенные Штаты, высказал мнение в статье для сайта ria.ru заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Что будет с Америкой — не вопрос сегодняшнего дня. Ясно, что возврат к политике демпартии гарантированно будет хоронить страну и вызовет новую реакцию посерьезнее Трампа", - считает он.
Яковенко указал, что, как понимает и сам Трамп, в старой системе США не могут решить свои проблемы, в том числе справиться с госдолгом. У идеологии Трампа есть будущее, но ее реализация требует радикальных мер, к которым страна еще не готова, считает замгендиректора медиагруппы.
"У него (Трампа - ред.) ограниченный временной ресурс ввиду промежуточных выборов в конгресс в начале ноября этого года. Поэтому нельзя исключать какого-то ускорения или варианта президентского правления, которое в принципе заложено в американской системе", - отметил также Яковенко в статье.
