Посол оценил отношения между Венесуэлой и Кубой после похищения Мадуро

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Рано говорить о том, что Куба потеряла союзника в лице Венесуэлы, заявил посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости.
Комментируя обстановку на острове, дипломат отметил, что из-за американской торгово-экономической и финансовой блокады острова и повторного включения Вашингтоном Кубы в список "государств-спонсоров терроризма" экономика этой страны переживает непростой период уже долгое время.
В этой связи Коронелли подчеркнул, что сегодня для Кубы "внешняя помощь друзей крайне важна".
"Друзей и союзников у современной Кубы немало", - отметил он.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Куба якобы очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Он также отмечал, что венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу, и пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров.
В конце января 2026 года Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в США из-за якобы исходящей от Кубы угрозы. В январе 2025 года президент США вновь включил Кубу в американский список государств-спонсоров терроризма.