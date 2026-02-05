Посол оценил отношения между Венесуэлой и Кубой после похищения Мадуро

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Рано говорить о том, что Куба потеряла союзника в лице Венесуэлы, заявил посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости.

"Что касается Венесуэлы , думаю, говорить о том, что в ее лице Куба полностью потеряла одного из союзников, пока преждевременно, хотя отношения в отдельных сферах несколько переформатировались", - сказал собеседник агентства.

Комментируя обстановку на острове, дипломат отметил, что из-за американской торгово-экономической и финансовой блокады острова и повторного включения Вашингтоном Кубы в список "государств-спонсоров терроризма" экономика этой страны переживает непростой период уже долгое время.

В этой связи Коронелли подчеркнул, что сегодня для Кубы "внешняя помощь друзей крайне важна".

"Друзей и союзников у современной Кубы немало", - отметил он.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Куба якобы очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Он также отмечал, что венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу, и пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров.