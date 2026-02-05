Российский посол предупредил Фареры о последствиях возможных санкций

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Власти Фарерских островов вопреки обещаниям изменили позицию по санкциям в отношении России, это не останется незамеченным Москвой, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
Парламент Фарерских островов ранее поддержал введение с 1 января санкций в отношении российских рыбопромышленных компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд".
"Теперь же и правительство, и парламент Фарерских островов заявляют о необходимости поддержки всех тех дискриминационных мер, которые были введены со стороны Евросоюза и Норвегии против нашей страны и российских компаний. Это принципиальное изменение позиции Фарерских островов по вопросам отношений с Россией, которое не останется незамеченным с нашей стороны", - сказал посол.
Барбин напомнил, что в 2014 году Россия не стала распространять на датскую автономию ответные меры на установление ЕС санкций против РФ в связи c воссоединением Крыма с Россией. Фарерские острова, по словам посла, сохранили беспрепятственный доступ на российский рынок для своей рыбы и рыбопродуктов.
"Тогда Фарерские острова убедили российскую сторону, что поскольку не входят в состав ЕС, то, мол, и не намерены придерживаться установленных ЕС санкций против нас", - сказал глава дипмиссии.
