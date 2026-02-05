Рейтинг@Mail.ru
Российский посол предупредил Фареры о последствиях возможных санкций - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 05.02.2026 (обновлено: 09:28 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/posol-2072370603.html
Российский посол предупредил Фареры о последствиях возможных санкций
Российский посол предупредил Фареры о последствиях возможных санкций - РИА Новости, 05.02.2026
Российский посол предупредил Фареры о последствиях возможных санкций
Власти Фарерских островов вопреки обещаниям изменили позицию по санкциям в отношении России, это не останется незамеченным Москвой, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T09:16:00+03:00
2026-02-05T09:28:00+03:00
в мире
фарерские острова
россия
москва
владимир барбин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071658432_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_e7ebbebba7bd87fe4d5b3dae5c5fef12.jpg
https://ria.ru/20260205/sanktsii-2072348870.html
https://ria.ru/20260204/sanktsii-2072152240.html
фарерские острова
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071658432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff0f2ec83c33994608e2108a3f1f23cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, фарерские острова, россия, москва, владимир барбин, евросоюз
В мире, Фарерские острова, Россия, Москва, Владимир Барбин, Евросоюз
Российский посол предупредил Фареры о последствиях возможных санкций

Барбин: РФ не оставит незамеченной новую позицию Фарерских островов по санкциям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Власти Фарерских островов вопреки обещаниям изменили позицию по санкциям в отношении России, это не останется незамеченным Москвой, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
Парламент Фарерских островов ранее поддержал введение с 1 января санкций в отношении российских рыбопромышленных компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Европе высмеяли регулярные санкции ЕС против России
Вчера, 02:50
"Теперь же и правительство, и парламент Фарерских островов заявляют о необходимости поддержки всех тех дискриминационных мер, которые были введены со стороны Евросоюза и Норвегии против нашей страны и российских компаний. Это принципиальное изменение позиции Фарерских островов по вопросам отношений с Россией, которое не останется незамеченным с нашей стороны", - сказал посол.
Барбин напомнил, что в 2014 году Россия не стала распространять на датскую автономию ответные меры на установление ЕС санкций против РФ в связи c воссоединением Крыма с Россией. Фарерские острова, по словам посла, сохранили беспрепятственный доступ на российский рынок для своей рыбы и рыбопродуктов.
"Тогда Фарерские острова убедили российскую сторону, что поскольку не входят в состав ЕС, то, мол, и не намерены придерживаться установленных ЕС санкций против нас", - сказал глава дипмиссии.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
США подготовили новые антироссийские санкции, пишет Bloomberg
4 февраля, 12:35
 
В миреФарерские островаРоссияМоскваВладимир БарбинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала