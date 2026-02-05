Российский посол предупредил Фареры о последствиях возможных санкций

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Власти Фарерских островов вопреки обещаниям изменили позицию по санкциям в отношении России, это не останется незамеченным Москвой, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.

"Тогда Фарерские острова убедили российскую сторону, что поскольку не входят в состав ЕС, то, мол, и не намерены придерживаться установленных ЕС санкций против нас", - сказал глава дипмиссии.