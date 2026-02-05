Рейтинг@Mail.ru
Польша готовит 48-й пакет военной помощи Украине, заявил Туск - РИА Новости, 05.02.2026
17:13 05.02.2026
Польша готовит 48-й пакет военной помощи Украине, заявил Туск
2026-02-05T17:13:00+03:00
2026-02-05T17:13:00+03:00
в мире
украина
россия
польша
дональд туск
владимир зеленский
сергей лавров
нато
украина
россия
польша
ВАРШАВА, 5 фев - РИА Новости. Польша готовит 48-й пакет военной помощи Украине, в составе которого будет бронетанковая техника, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.
Выступление Туска транслирует Польское телевидение.
"Мы будем работать над очередными поставками помощи Украине. Сорок седьмой пакет уже реализован, готовится 48-й. В нем среди прочего бронетанковая техника", - сказал Туск.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Туск заявил о фундаментальных интересах Польши на Украине
29 сентября 2025, 15:33
 
