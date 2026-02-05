https://ria.ru/20260205/polsha-2072519968.html
Польша готовит 48-й пакет военной помощи Украине, заявил Туск
Польша готовит 48-й пакет военной помощи Украине, заявил Туск - РИА Новости, 05.02.2026
Польша готовит 48-й пакет военной помощи Украине, заявил Туск
Польша готовит 48-й пакет военной помощи Украине, в составе которого будет бронетанковая техника, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T17:13:00+03:00
в мире
украина
россия
польша
дональд туск
владимир зеленский
сергей лавров
нато
украина
россия
польша
2026
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3daf11a6e62fe544e02b69704bd48dd7.jpg
Польша готовит 48-й пакет военной помощи Украине, заявил Туск
Туск: Польша готовит 48-й пакет помощи Киеву, с бронетанковой техникой в составе