ВАРШАВА, 5 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, находясь в США заявил, что его страна не имеет возможности оплачивать взнос в "Совет мира", а также задался вопросом, почему поляки должны восстанавливать Газу, которую не разрушали.

Польское телевидение. "Миллиард долларов сегодня составляет 3,6 миллиарда злотых. У нас есть проблемы внутри страны и воюющая Украина . Я хочу услышать, почему польский налогоплательщик должен восстанавливать Газу, которую мы же не разрушали", - цитирует Сикорского

Также он заявил, что намерен представить президенту страны Каролю Навроцкому анализ "угроз безопасности", которые могут возникнуть из членства Польши в "Совете мира".

Ранее сообщалось, что Навроцкий созывает на 11 февраля заседание Совета национальной безопасности, на котором среди прочего обсудят возможное участие республики в "Совете мира", кредит, взятый правительством для реализации программы SAFE.