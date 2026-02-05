Рейтинг@Mail.ru
12:00 05.02.2026
Сикорский задался вопросом, почему поляки должны восстанавливать Газу
Сикорский задался вопросом, почему поляки должны восстанавливать Газу
в мире, польша, сша, украина, кароль навроцкий, радослав сикорский
Сикорский задался вопросом, почему поляки должны восстанавливать Газу

ВАРШАВА, 5 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, находясь в США заявил, что его страна не имеет возможности оплачивать взнос в "Совет мира", а также задался вопросом, почему поляки должны восстанавливать Газу, которую не разрушали.
"Миллиард долларов сегодня составляет 3,6 миллиарда злотых. У нас есть проблемы внутри страны и воюющая Украина. Я хочу услышать, почему польский налогоплательщик должен восстанавливать Газу, которую мы же не разрушали", - цитирует Сикорского Польское телевидение.
Президент Польши созвал заседание Совбеза, на котором обсудят Совет мира
3 февраля, 19:00
Также он заявил, что намерен представить президенту страны Каролю Навроцкому анализ "угроз безопасности", которые могут возникнуть из членства Польши в "Совете мира".
Ранее сообщалось, что Навроцкий созывает на 11 февраля заседание Совета национальной безопасности, на котором среди прочего обсудят возможное участие республики в "Совете мира", кредит, взятый правительством для реализации программы SAFE.
Президент Польши Навроцкий получил приглашение от американского президента вступить в "Совет мира", однако пока не принял никакого решения, так как членство в международных организациях в соответствии с польской конституцией требует одобрения правительства и принятия сеймом специального закона. В республике по поводу вступления в "Совет мира" мнения многих политиков разделились.
Небензя рассказал, зачем Россия нужна Трампу в составе Совета мира по Газе
30 января, 12:08
 
В миреПольшаСШАУкраинаКароль НавроцкийРадослав Сикорский
 
 
