Сикорский задался вопросом, почему поляки должны восстанавливать Газу
Сикорский задался вопросом, почему поляки должны восстанавливать Газу
2026-02-05T12:00:00+03:00
2026-02-05T12:00:00+03:00
2026-02-05T12:00:00+03:00
в мире
польша
сша
украина
кароль навроцкий
радослав сикорский
польша
сша
украина
В мире, Польша, США, Украина, Кароль Навроцкий, Радослав Сикорский
Сикорский задался вопросом, почему поляки должны восстанавливать Газу
ВАРШАВА, 5 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, находясь в США заявил, что его страна не имеет возможности оплачивать взнос в "Совет мира", а также задался вопросом, почему поляки должны восстанавливать Газу, которую не разрушали.
"Миллиард долларов сегодня составляет 3,6 миллиарда злотых. У нас есть проблемы внутри страны и воюющая Украина
. Я хочу услышать, почему польский налогоплательщик должен восстанавливать Газу, которую мы же не разрушали", - цитирует Сикорского Польское телевидение
.
Также он заявил, что намерен представить президенту страны Каролю Навроцкому
анализ "угроз безопасности", которые могут возникнуть из членства Польши
в "Совете мира".
Ранее сообщалось, что Навроцкий созывает на 11 февраля заседание Совета национальной безопасности, на котором среди прочего обсудят возможное участие республики в "Совете мира", кредит, взятый правительством для реализации программы SAFE.
Президент Польши Навроцкий получил приглашение от американского президента вступить в "Совет мира", однако пока не принял никакого решения, так как членство в международных организациях в соответствии с польской конституцией требует одобрения правительства и принятия сеймом специального закона. В республике по поводу вступления в "Совет мира" мнения многих политиков разделились.