Полиция задержала подозреваемую в кражах у пенсионерок в Зеленограде
12:07 05.02.2026
Полиция задержала подозреваемую в кражах у пенсионерок в Зеленограде
Полиция задержала подозреваемую в кражах сбережений из квартир пенсионерок в Зеленограде, возбуждены уголовные дела, фигурантка заключена под стражу, сообщили в РИА Новости, 05.02.2026
происшествия, зеленоград, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Зеленоград, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемую в кражах сбережений из квартир пенсионерок в Зеленограде, возбуждены уголовные дела, фигурантка заключена под стражу, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Совместными усилиями сотрудников ГУУР МВД России, УВД по Зеленоградскому АО и столичного Главка задержана 19-летняя жительница Московской области. Она подозревается в совершении краж у граждан преклонного возраста", - говорится в канале главка на платформе Max.
Правоохранители сообщили, что в одном из случаев злоумышленница под предлогом помощи донести сумку проникла в квартиру к 90-летней пенсионерке и, воспользовавшись моментом, похитила более 2 миллионов рублей. В другом эпизоде - она, представившись сотрудником Пенсионного фонда, под предлогом обмена купюр пришла домой к 92-летней жительнице Зеленограда и похитила 450 тысяч рублей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Фигурантка заключена под стражу.
ПроисшествияЗеленоградМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
