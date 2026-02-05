https://ria.ru/20260205/politsiya-2072414678.html
Полиция задержала подозреваемую в кражах у пенсионерок в Зеленограде
Полиция задержала подозреваемую в кражах у пенсионерок в Зеленограде - РИА Новости, 05.02.2026
Полиция задержала подозреваемую в кражах у пенсионерок в Зеленограде
Полиция задержала подозреваемую в кражах сбережений из квартир пенсионерок в Зеленограде, возбуждены уголовные дела, фигурантка заключена под стражу, сообщили в РИА Новости, 05.02.2026
происшествия
зеленоград
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
зеленоград
московская область (подмосковье)
Происшествия, Зеленоград, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
