МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Яворовский полигон в Львовской области превратился в концлагерь для мобилизованных, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Он отметил, что на учебном полигоне у украинских военнослужащих забирают телефоны, созваниваться с родственниками разрешают только в присутствии инструктора, за неповиновение наказывают путем моральных и физических издевательств. Например, мобилизованных привязывают скотчем на морозе, бросают в ямы и вымогают деньги.