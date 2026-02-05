МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Яворовский полигон в Львовской области превратился в концлагерь для мобилизованных, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Силовик рассказал, что украинские военнослужащие делятся в соцсетях своими впечатлениями после обучения на Яворовском полигоне в Львовской области и отношением к личному составу со стороны начальства.
«
"Что такое Яворовский полигон? Это 36 тысяч гектаров концентрационного лагеря. Условия, в которых там живут люди, не намного лучше Аушвица или Бухенвальда (фашистские концентрационные лагеря, созданные во время Второй мировой войны - ред.)", — приводит слова военнослужащего ВСУ собеседник агентства.
Он отметил, что на учебном полигоне у украинских военнослужащих забирают телефоны, созваниваться с родственниками разрешают только в присутствии инструктора, за неповиновение наказывают путем моральных и физических издевательств. Например, мобилизованных привязывают скотчем на морозе, бросают в ямы и вымогают деньги.