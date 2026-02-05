Генсек ОДКБ призвал напоминать молодежи о подвигах советских воинов

"Я думаю, нам необходимо прилагать еще больше усилий для того, чтобы молодежь и будущие поколения не забывали о том, что сделали наши отцы и деды. Я думаю, это должно быть в школьных программах, это должно быть в программах высших учебных заведений, это должно быть повсеместно", - сказал Масадыков во время общения с прессой после презентации серии книг "Республики – фронту 1941-1945".