Генсек ОДКБ призвал напоминать молодежи о подвигах советских воинов - РИА Новости, 05.02.2026
15:32 05.02.2026 (обновлено: 17:01 05.02.2026)
Генсек ОДКБ призвал напоминать молодежи о подвигах советских воинов
Генсек ОДКБ призвал напоминать молодежи о подвигах советских воинов
Во всех бывших республиках СССР нужны усилия для того, чтобы будущие поколения не забывали о подвигах советских воинов, заявил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков. РИА Новости, 05.02.2026
Генсек ОДКБ призвал напоминать молодежи о подвигах советских воинов

Генсек ОДКБ Масадыков призвал напоминать молодежи о подвигах времен ВОВ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТаалатбек Масадыков
Таалатбек Масадыков - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Таалатбек Масадыков. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Во всех бывших республиках СССР нужны усилия для того, чтобы будущие поколения не забывали о подвигах советских воинов, заявил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.
"Я думаю, нам необходимо прилагать еще больше усилий для того, чтобы молодежь и будущие поколения не забывали о том, что сделали наши отцы и деды. Я думаю, это должно быть в школьных программах, это должно быть в программах высших учебных заведений, это должно быть повсеместно", - сказал Масадыков во время общения с прессой после презентации серии книг "Республики – фронту 1941-1945".
Он отметил, что делать это нужно во всех бывших советских республиках.
Масадыков также анонсировал намеченный на 18 февраля премьерный показ фильма "Спасти бессмертного".
"Был создан полнометражный фильм кинематографистами Белоруссии, России и Кыргызстана. В нем рассказывается путь кыргызстанца, который погиб под Ржевом и потом, спустя много-много лет, вернулся домой - останки его привезли", - сказал генсек ОДКБ.
В основу сюжета легла реальная судьба солдата Мендыша Омуралиева, погибшего в 1942 году во время Ржевской битвы.
В четверг в Москве состоялась торжественная презентация серии документальных сборников "Республики – фронту 1941-1945", посвященных исторической роли республик СССР в Великой Отечественной войне. Сборники подготовлены и изданы аппаратом Совета безопасности РФ совместно с Минобрнауки, Российским историческим обществом (РИО) и Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ).
Заголовок открываемого материала