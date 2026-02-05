https://ria.ru/20260205/podvig-2072487262.html
Генсек ОДКБ призвал напоминать молодежи о подвигах советских воинов
Во всех бывших республиках СССР нужны усилия для того, чтобы будущие поколения не забывали о подвигах советских воинов, заявил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:32:00+03:00
2026-02-05T15:32:00+03:00
2026-02-05T17:01:00+03:00
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Во всех бывших республиках СССР нужны усилия для того, чтобы будущие поколения не забывали о подвигах советских воинов, заявил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.
"Я думаю, нам необходимо прилагать еще больше усилий для того, чтобы молодежь и будущие поколения не забывали о том, что сделали наши отцы и деды. Я думаю, это должно быть в школьных программах, это должно быть в программах высших учебных заведений, это должно быть повсеместно", - сказал Масадыков во время общения с прессой после презентации серии книг "Республики – фронту 1941-1945".
Он отметил, что делать это нужно во всех бывших советских республиках.
Масадыков также анонсировал намеченный на 18 февраля премьерный показ фильма "Спасти бессмертного".
"Был создан полнометражный фильм кинематографистами Белоруссии
, России
и Кыргызстана. В нем рассказывается путь кыргызстанца, который погиб под Ржевом
и потом, спустя много-много лет, вернулся домой - останки его привезли", - сказал генсек ОДКБ
.
В основу сюжета легла реальная судьба солдата Мендыша Омуралиева, погибшего в 1942 году во время Ржевской битвы.
В четверг в Москве
состоялась торжественная презентация серии документальных сборников "Республики – фронту 1941-1945", посвященных исторической роли республик СССР
в Великой Отечественной войне. Сборники подготовлены и изданы аппаратом Совета безопасности РФ совместно с Минобрнауки, Российским историческим обществом (РИО) и Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ
).