Минобороны показало российских военных, вернувшихся из украинского плена
Минобороны показало российских военных, вернувшихся из украинского плена
Министерство обороны России опубликовало видеоролик с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими. РИА Новости, 05.02.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072481728_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e932ae12e10897f4f24c2fa5c649dab2.jpg
Вернувшиеся из плена российские военнослужащие
Минобороны показало российских военных, вернувшихся из украинского плена
Минобороны показало видео с возвращенными с украинского плена 157 военными