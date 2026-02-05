Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало российских военных, вернувшихся из украинского плена
15:39 05.02.2026
Минобороны показало российских военных, вернувшихся из украинского плена
Министерство обороны России опубликовало видеоролик с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими. РИА Новости, 05.02.2026
в мире
россия
киев
курская область
вооруженные силы украины
россия
киев
курская область
в мире, россия, киев, курская область, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Курская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало российских военных, вернувшихся из украинского плена

Минобороны показало видео с возвращенными с украинского плена 157 военными

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видеоролик с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими.
Ранее оборонное ведомство РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 157 российских военнослужащих, а также троих граждан России - жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ.
На кадрах российские военнослужащие разворачивают государственные флаги и садятся в автобус. Внутри они кричат: "Ура!".
Российские военнослужащих доставили в Белоруссию, им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Позже всех их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ. При возвращении из плена гуманитарные посреднические усилия оказали ОАЭ и США.
Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат
29 января, 13:29
Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат
29 января, 13:29
 
В миреРоссияКиевКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
