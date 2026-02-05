Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал условие для ведения диалога с США по ДСНВ - РИА Новости, 05.02.2026
16:25 05.02.2026 (обновлено: 16:29 05.02.2026)
Песков назвал условие для ведения диалога с США по ДСНВ
Песков назвал условие для ведения диалога с США по ДСНВ - РИА Новости, 05.02.2026
Песков назвал условие для ведения диалога с США по ДСНВ
Россия будет вести диалог с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если от Вашингтона будут конструктивные ответы, заявил... РИА Новости, 05.02.2026
россия, сша, вашингтон (штат), в мире, павел зарубин, дмитрий песков, владимир путин, договор снв-3
Россия, США, Вашингтон (штат), В мире, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Договор СНВ-3
Песков назвал условие для ведения диалога с США по ДСНВ

Песков: РФ будет вести диалог по ДСНВ, если от США будут конструктивные ответы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия будет вести диалог с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если от Вашингтона будут конструктивные ответы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщил, что инициатива России по ДСНВ осталась без ответа.
"Если будут какие-то конструктивные ответы, конечно мы будем вести диалог", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя возможность того, что США ответят на предложение России по ДСНВ, например, завтра.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истекает в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока действия договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение российского лидера по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Песков рассказал о позиции России по ядерному оружию после прекращения ДСНВ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
