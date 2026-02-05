Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Макрона
14:20 05.02.2026
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Макрона
2026
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Макрона

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Разговора с советником президента Франции Эммануэлем Макроном в графике президента РФ Владимира Путина до конца недели нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал журналистам Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
