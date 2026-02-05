Французские источники любят сливать информацию в СМИ, заявил Песков

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Французские источники любят сливать информацию в СМИ, Россия неоднократно с этим сталкивалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили, как в Кремле могут прокомментировать сообщения в западных СМИ о том, что дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн якобы посетил с рабочим визитом Москву для встречи с официальными лицами РФ, чтобы убедить их в том, что европейцы должны участвовать в принятии любых решений, касающихся европейской безопасности.
"Французские источники очень любят сливать какую-то информацию в СМИ. Мы давно это знаем и неоднократно с этим сталкивались", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ, в свою очередь, сообщил, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
