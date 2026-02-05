Рейтинг@Mail.ru
Французские источники любят сливать информацию в СМИ, заявил Песков - РИА Новости, 05.02.2026
12:40 05.02.2026 (обновлено: 14:10 05.02.2026)
Французские источники любят сливать информацию в СМИ, заявил Песков
Французские источники любят сливать информацию в СМИ, заявил Песков - РИА Новости, 05.02.2026
Французские источники любят сливать информацию в СМИ, заявил Песков
Французские источники любят сливать информацию в СМИ, Россия неоднократно с этим сталкивалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:40:00+03:00
2026-02-05T14:10:00+03:00
россия
дмитрий песков
франция
москва
владимир путин
эммануэль макрон
россия, дмитрий песков, франция, москва, владимир путин, эммануэль макрон
Россия, Дмитрий Песков, Франция, Москва, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
Французские источники любят сливать информацию в СМИ, заявил Песков

Песков: французские источники очень любят сливать информацию прессе

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Французские источники любят сливать информацию в СМИ, Россия неоднократно с этим сталкивалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили, как в Кремле могут прокомментировать сообщения в западных СМИ о том, что дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн якобы посетил с рабочим визитом Москву для встречи с официальными лицами РФ, чтобы убедить их в том, что европейцы должны участвовать в принятии любых решений, касающихся европейской безопасности.
"Французские источники очень любят сливать какую-то информацию в СМИ. Мы давно это знаем и неоднократно с этим сталкивались", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ, в свою очередь, сообщил, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
РоссияДмитрий ПесковФранцияМоскваВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
