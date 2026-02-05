Россия негативно оценивает окончание действия ДСНВ, заявил Песков

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Действие ДСНВ заканчивается, Россия оценивает это негативно и выражает сожаление в этой связи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 4 февраля провели разговор в формате видеоконференции. Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, российский лидер в ходе беседы подчеркнул, что в ситуации с истечением ДСНВ Россия будет действовать взвешенно и ответственно, на основе анализа обстановки.