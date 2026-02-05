Рейтинг@Mail.ru
Россия негативно оценивает окончание действия ДСНВ, заявил Песков - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 05.02.2026 (обновлено: 12:55 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/peskov-2072419572.html
Россия негативно оценивает окончание действия ДСНВ, заявил Песков
Россия негативно оценивает окончание действия ДСНВ, заявил Песков - РИА Новости, 05.02.2026
Россия негативно оценивает окончание действия ДСНВ, заявил Песков
Действие ДСНВ заканчивается, Россия оценивает это негативно и выражает сожаление в этой связи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:24:00+03:00
2026-02-05T12:55:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
договор снв-3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_0:273:2723:1805_1920x0_80_0_0_905aa1b73acfe8f9f256be66c237e808.jpg
https://ria.ru/20260204/medvedev-2072335273.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_34:0:2723:2017_1920x0_80_0_0_17da35dbc810036d49d36c91f01e73ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, договор снв-3
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Договор СНВ-3
Россия негативно оценивает окончание действия ДСНВ, заявил Песков

Песков: действие ДСНВ заканчивается, Россия оценивает это негативно

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Действие ДСНВ заканчивается, Россия оценивает это негативно и выражает сожаление в этой связи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
"Действие договора заканчивается. Мы оцениваем это негативно, выражаем сожаление в этой связи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, каким в Кремле видят дальнейшее развитие темы ДСНВ.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 4 февраля провели разговор в формате видеоконференции. Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, российский лидер в ходе беседы подчеркнул, что в ситуации с истечением ДСНВ Россия будет действовать взвешенно и ответственно, на основе анализа обстановки.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из "Игры престолов"
4 февраля, 23:36
 
В миреРоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДоговор СНВ-3
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала