Россия негативно оценивает окончание действия ДСНВ, заявил Песков

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Действие ДСНВ заканчивается, Россия оценивает это негативно и выражает сожаление в этой связи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
"Действие договора заканчивается. Мы оцениваем это негативно, выражаем сожаление в этой связи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, каким в Кремле видят дальнейшее развитие темы ДСНВ.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 4 февраля провели разговор в формате видеоконференции. Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, российский лидер в ходе беседы подчеркнул, что в ситуации с истечением ДСНВ Россия будет действовать взвешенно и ответственно, на основе анализа обстановки.