Рано подводить итоги переговоров в Абу-Даби, заявил Песков
Рано подводить итоги переговоров в Абу-Даби, заявил Песков
Переговоры по урегулированию на Украине в Абу-Даби продолжаются, их итоги подводить пока рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.02.2026
Рано подводить итоги переговоров в Абу-Даби, заявил Песков
Песков: рано подводить итоги переговоров по урегулированию на Украине в ОАЭ