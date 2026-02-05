https://ria.ru/20260205/peskov-2072418459.html
Песков назвал многонациональность России столпом существования страны
Песков назвал многонациональность России столпом существования страны - РИА Новости, 05.02.2026
Песков назвал многонациональность России столпом существования страны
Многонациональность России является одним из столпов существования государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:23:00+03:00
2026-02-05T12:23:00+03:00
2026-02-05T12:27:00+03:00
россия
политика
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20260204/peskov-2072178648.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, дмитрий песков
Россия, Политика, Дмитрий Песков
Песков назвал многонациональность России столпом существования страны
Песков назвал многонациональность РФ одним из столпов существования государства