"Не имеют смысла": в Раде сделали резкое заявление о переговорах с Россией

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Никакие переговоры по урегулированию на Украине не принесут пользу Киеву, пока у власти Владимир Зеленский, высказался в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Переговоры не имеют для Украины никакого смысла, пока в их повестке нет первого и главного пункта на данном этапе — отстранения Зеленского. Потому что любые "гарантии", любые "формулы мира", любые разговоры о безопасности и экономике превращаются в пустую декорацию, пока у власти остаётся человек, для которого война — инструмент удержания власти, а страна — расходный материал", — написал он.
Парламентарий добавил, что глава киевского режима превращает даже гуманитарную тему, такую как обмен пленными, в политический инструмент ради своей выгоды.
Мирный процесс по Украине
Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы прошел 23 и 24 января. Стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией Соединенных Штатов во главе с Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.