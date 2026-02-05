Рейтинг@Mail.ru
"Не имеют смысла": в Раде сделали резкое заявление о переговорах с Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:25 05.02.2026
"Не имеют смысла": в Раде сделали резкое заявление о переговорах с Россией
Никакие переговоры по урегулированию на Украине не принесут пользу Киеву, пока у власти Владимир Зеленский, высказался в своем Telegram-канале депутат Верховной
"Не имеют смысла": в Раде сделали резкое заявление о переговорах с Россией

Дмитрук: переговоры России и Украины не имеют смысла, пока у власти Зеленский

© РИА Новости / МИД ОАЭ | Перейти в медиабанкДелегация США участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
Делегация США участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / МИД ОАЭ
Перейти в медиабанк
Делегация США участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Никакие переговоры по урегулированию на Украине не принесут пользу Киеву, пока у власти Владимир Зеленский, высказался в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Переговоры не имеют для Украины никакого смысла, пока в их повестке нет первого и главного пункта на данном этапе — отстранения Зеленского. Потому что любые "гарантии", любые "формулы мира", любые разговоры о безопасности и экономике превращаются в пустую декорацию, пока у власти остаётся человек, для которого война — инструмент удержания власти, а страна — расходный материал", — написал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Орбан сделал громкое заявление о позиции России по Украине
Вчера, 15:42
Парламентарий добавил, что глава киевского режима превращает даже гуманитарную тему, такую как обмен пленными, в политический инструмент ради своей выгоды.
О том, что Москва, Киев и Вашингтон согласовали обмен военнопленными, сегодня сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Этого удалось достичь во время второго раунда мирных переговоров, проходящих в Абу-Даби. Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 157 бойцов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Новое заявление фон дер Ляйен об Украине поразило Запад
Вчера, 17:01

Мирный процесс по Украине

Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы прошел 23 и 24 января. Стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией Соединенных Штатов во главе с Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Желание сбылось". В США резко высказались о конфликте России и Украины
Вчера, 15:20
 
