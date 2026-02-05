https://ria.ru/20260205/peregovory-2072471032.html
Участники покидают место переговоров по Украине в ОАЭ, сообщил источник
Участники покидают место переговоров по Украине в ОАЭ, сообщил источник - РИА Новости, 05.02.2026
Участники покидают место переговоров по Украине в ОАЭ, сообщил источник
Участники двухдневных консультаций по украинской проблематике в Абу-Даби покидают место переговоров, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам. РИА Новости, 05.02.2026
