В США считают переговоры в Абу-Даби по Украине продуктивными, сообщают СМИ
12:45 05.02.2026 (обновлено: 12:54 05.02.2026)
В США считают переговоры в Абу-Даби по Украине продуктивными, сообщают СМИ
в мире
сша
абу-даби
украина
мирный план сша по украине
рустем умеров
оаэ
в мире, сша, абу-даби, украина, мирный план сша по украине, рустем умеров, оаэ
В мире, США, Абу-Даби, Украина, Мирный план США по Украине, Рустем Умеров, ОАЭ
Второй раунд переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. В Соединенных Штатах считают прошедшие в среду трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби продуктивными, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.
"Трехсторонние переговоры между американской, украинской и российской командами возобновились в ОАЭ в четверг после встреч в среду, которые, как сообщил чиновник Белого дома, были продуктивными", - говорится в сообщении телеканала.
Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы проходил в столице ОАЭ в среду с участием представителей России, США и Украины. Ранее в четверг секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил о начале второго дня переговоров.
Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в Абу-Даби в закрытом формате, без прессы.
Умеров назвал переговоры в Абу-Даби содержательными и продуктивными
4 февраля, 19:22
 
