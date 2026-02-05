https://ria.ru/20260205/peregovory-2072401092.html
Источник: по итогам второго дня переговоров в ОАЭ ожидается коммюнике
Источник: по итогам второго дня переговоров в ОАЭ ожидается коммюнике - РИА Новости, 05.02.2026
Источник: по итогам второго дня переговоров в ОАЭ ожидается коммюнике
Коммюнике ожидается по итогам второго дня переговоров в столице ОАЭ Абу-Даби по украинскому урегулированию, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T11:18:00+03:00
2026-02-05T11:18:00+03:00
2026-02-05T11:18:00+03:00
в мире
абу-даби
оаэ
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072253747_144:112:1200:706_1920x0_80_0_0_0fb118d34cbaf0055c065bdc8363e2a2.jpg
https://ria.ru/20260205/ukraina-2072390772.html
абу-даби
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072253747_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_5a5a529864700de804b018dcdb8cba80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абу-даби, оаэ, мирный план сша по украине
В мире, Абу-Даби, ОАЭ, Мирный план США по Украине
Источник: по итогам второго дня переговоров в ОАЭ ожидается коммюнике
По итогам второго дня переговоров по Украине в Абу-Даби ожидается коммюнике