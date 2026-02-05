Рейтинг@Mail.ru
Источник: по итогам второго дня переговоров в ОАЭ ожидается коммюнике - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/peregovory-2072401092.html
Источник: по итогам второго дня переговоров в ОАЭ ожидается коммюнике
Источник: по итогам второго дня переговоров в ОАЭ ожидается коммюнике - РИА Новости, 05.02.2026
Источник: по итогам второго дня переговоров в ОАЭ ожидается коммюнике
Коммюнике ожидается по итогам второго дня переговоров в столице ОАЭ Абу-Даби по украинскому урегулированию, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T11:18:00+03:00
2026-02-05T11:18:00+03:00
в мире
абу-даби
оаэ
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072253747_144:112:1200:706_1920x0_80_0_0_0fb118d34cbaf0055c065bdc8363e2a2.jpg
https://ria.ru/20260205/ukraina-2072390772.html
абу-даби
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072253747_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_5a5a529864700de804b018dcdb8cba80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абу-даби, оаэ, мирный план сша по украине
В мире, Абу-Даби, ОАЭ, Мирный план США по Украине
Источник: по итогам второго дня переговоров в ОАЭ ожидается коммюнике

По итогам второго дня переговоров по Украине в Абу-Даби ожидается коммюнике

© Фото : UAE Ministry of Foreign AffairsВторой раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : UAE Ministry of Foreign Affairs
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АБУ-ДАБИ, 5 фев – РИА Новости. Коммюнике ожидается по итогам второго дня переговоров в столице ОАЭ Абу-Даби по украинскому урегулированию, сообщил РИА Новости источник.
"Ожидается, что будет опубликовано итоговое заявление (со стороны ОАЭ – ред.)", - сказал собеседник агентства.
Дмитриев: Попытки Европы помешать урегулированию служат индикатором прогресса в переговорах по Украине - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дмитриев заявил о прогрессе в переговорах по Украине
Вчера, 10:36
 
В миреАбу-ДабиОАЭМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала