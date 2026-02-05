https://ria.ru/20260205/peregovory-2072398624.html
Закрытый режим переговоров в Абу-Даби положительно влияет ход дискуссии
Закрытый режим переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби положительно сказывается на ходе дискуссий, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T11:08:00+03:00
Новости
ru-RU
абу-даби, в мире
